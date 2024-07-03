Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру

Збірні Туреччини та Нідерландів останніми завоювали путівки в другий раунд плей-офф. Чвертьфінальні поєдинки Євро-2024 відбудуться 5-6 липня.

У перший день зіграють два центральних протистояння стадії. Спершу в Штутгарті Іспанія зустрінеться з національною командою Німеччини. Пізніше збірна Португалії протистоятиме Франції в Гамбурзі.

Суботні матчі натомість матимуть фаворитів. Збірна Англії в Дюссельдорфі перевірить конкурентноздатність Швейцарії. Закриватимуть 1/4 фіналу в Берліні, де національна команда Нідерландів зустрінеться зі збірною Туреччини.

Усі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024: