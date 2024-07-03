Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира

Сборные Турции и Нидерландов последними завоевали путевки во второй раунд плей-офф. Четвертьфинальные поединки Евро-2024 состоятся 5-6 июля.

В первый день сыграют два центральных противостояния стадии. Сначала в Штутгарте Испания встретится с национальной командой Германии. Позже сборная Португалии будет противостоять Франции в Гамбурге.

Субботные матчи в свою очередь будут иметь фаворитов. Сборная Англии в Дюссельдорфе проверит конкурентоспособность Швейцарии. Закрывать 1/4 финала будут в Берлине, где национальная команда Нидерландов встретится со сборной Турции.

Все пары 1/4 финала чемпионата Европы-2024: