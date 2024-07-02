ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Нідерландів розромила Румунію і вийшла в чвертьфінал Євро-2024

Мюнхен, Вівторок 02 липня 2024 20:54
UA EN RU
Збірна Нідерландів розромила Румунію і вийшла в чвертьфінал Євро-2024 Фото: Мемфіс Депай (ліворуч) не забив, але співвітчизники підстрахували (x.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Нідерландів упевнено переграла збірну Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Румунія – Нідерланди – 0:3

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

У перші чверть години команди встигли обмінятися напівмоментами. Нідерландець Сімонс розім'яв голкіпера дальнім низовим ударом. У відповідь румун Ман змістився з флангу в центр і відправив м'яч над дальньою дев'яткою.

Поступово "помаранчеві" заволоділи ініціативою. Відкрити рахунок підопічним Рональда Кумана вдалося ще до екватору першої половини. Це Гакпо ввійшов у штрафний ліворуч і потужним ударом поцілив у ближній кут воріт – 1:0!

Гол додав нідерландцям упевненості. Вони продовжили час від часу турбувати Ніце. Особливо гострими були стандарти фаворита. Зокрема, Де Врей влучив головою у сітку зі зовнішнього боку, а Депай ледь не закрутив м'яч у ворота прямим ударом від прапорця. Румуни запам'яталися хіба що пострілом Дрегуша з дистанції у руки Вербрюггену перед перервою.

У другій половині збірна Нідерландів домінувала на полі. Ось Депай другим темпом влучив у скупчення оборонців, а Ніце забрав м'яч після серії рикошетів. Далі ван Дейк на кутовому пробив головою у стійку. Згодом голкіпер парирував підступний удар Гакпо, а другий забитий м'яч останнього скасували через офсайд.

Тиск "помаранчевих" таки призвів до другого взяття воріт. Гакпо протиснув Дрегушина біля лінії поля, зберіг м'яч і з-під носа Ніце відкинув під удар Малену. Той з кількох метрів відправив сферу в незахищені ворота, закріпивши перевагу Нідерландів.

У фінальні ж хвилини команда Кумана втекла в контратаку, на фініші якої той же Мален накрутив оборонця і з лінії штрафного поклав під ближню стійку – 0:3 у підсумку. Нідерландська збірна поповнила список чвертьфіналістів, а її суперник визначиться в протистоянні Австрії та Туреччини.

До слова, напередодні Португалія переграла збірну Словенії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024
NEWS
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро