Збірна Нідерландів розромила Румунію і вийшла в чвертьфінал Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Румунія – Нідерланди – 0:3

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

У перші чверть години команди встигли обмінятися напівмоментами. Нідерландець Сімонс розім'яв голкіпера дальнім низовим ударом. У відповідь румун Ман змістився з флангу в центр і відправив м'яч над дальньою дев'яткою.

Поступово "помаранчеві" заволоділи ініціативою. Відкрити рахунок підопічним Рональда Кумана вдалося ще до екватору першої половини. Це Гакпо ввійшов у штрафний ліворуч і потужним ударом поцілив у ближній кут воріт – 1:0!

Гол додав нідерландцям упевненості. Вони продовжили час від часу турбувати Ніце. Особливо гострими були стандарти фаворита. Зокрема, Де Врей влучив головою у сітку зі зовнішнього боку, а Депай ледь не закрутив м'яч у ворота прямим ударом від прапорця. Румуни запам'яталися хіба що пострілом Дрегуша з дистанції у руки Вербрюггену перед перервою.

У другій половині збірна Нідерландів домінувала на полі. Ось Депай другим темпом влучив у скупчення оборонців, а Ніце забрав м'яч після серії рикошетів. Далі ван Дейк на кутовому пробив головою у стійку. Згодом голкіпер парирував підступний удар Гакпо, а другий забитий м'яч останнього скасували через офсайд.

Тиск "помаранчевих" таки призвів до другого взяття воріт. Гакпо протиснув Дрегушина біля лінії поля, зберіг м'яч і з-під носа Ніце відкинув під удар Малену. Той з кількох метрів відправив сферу в незахищені ворота, закріпивши перевагу Нідерландів.

У фінальні ж хвилини команда Кумана втекла в контратаку, на фініші якої той же Мален накрутив оборонця і з лінії штрафного поклав під ближню стійку – 0:3 у підсумку. Нідерландська збірна поповнила список чвертьфіналістів, а її суперник визначиться в протистоянні Австрії та Туреччини.