Евро-2024: УЕФА раздал индивидуальные награды турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций определил лучшие по итогам чемпионата Европы 2024 года. Награды достались победителям турнира – представителям сборной Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Организаторы назвали лучшего игрока турнира, лучшего молодого исполнителя форума и лучшего бомбардира Евро-2024. Все три награды достались испанцам.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри стал футболистом турнира. Его юный соотечественник, 17-летний Ямин Ламал, прогнозированно забрал приз лучшему молодому игроку. Зато атакующий хавбек Дани Ольмо закончил турнир с титулом лучшего снайпера.

Последний оформил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Столько же голов оформили еще пять исполнителей. Лавры лучшего бомбардира Евро-2024 с Ольмо разделили англичанин Харри Кейн, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, нидерландец Коди Гакпо и словак Иван Шранц. Абсолютным снайпером турнира "стал" автогол (8 мячей).

Фото: Родри и Ямал заслуженно забрали награды (x.com/EURO2024)

Триумф Испании на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории триумфовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф же испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).