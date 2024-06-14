Євро-2024: Туреччина, Грузія, Португалія і Чехія – прев'ю групи F турніру

Євро-2024, Група F. Розклад матчів

Туреччина – Грузія – 18 червня, 19:00 ("BVB Штадіон Дортмунд", Дортмунд)

Португалія – Чехія – 18 червня, 22:00 ("Лейпциг Стедіум", Лейпциг)

Грузія – Чехія – 22 червня, 16:00 ("Фолькспаркштадіон", Гамбург)

Туреччина – Португалія – 22 червня, 19:00 ("BVB Штадіон Дортмунд", Дортмунд)

Грузія – Португалія – 26 червня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкірхен)

Чехія – Туреччина – 26 червня, 22:00 ("Фолькспаркштадіон", Гамбург)

Туреччина

Рейтинг ФІФА: 40-ве місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: півфінал (2008)

Головний тренер: Вінченцо Монтелла

Капітан: Хакан Чалханоглу

Провідний гравець: Оркун Кьокчю

Турецька збірна прибула на шостий континентальний форум із останніх восьми. Орієнтиром для цього покоління "місячних зірок" залишається команда на Євро-2008. Тоді підопічні Фатіха Теріма дійшли до 1/2 фіналу, де драматично поступилися Німеччині. Добрий знак – тоді в суперниках у групі були збірні Португалії та Чехії.

Команда Вінченцо Монтелли виграла кваліфікацію у конкуренції з Хорватією і Уельсом, але цьогоріч неабияк розчарувала вболівальників. У чотирьох спарингах турецька збірна жодного разу не перемогла, а в контрольному поєдинку проти Австрії неабияк зганьбилася (1:6). Трохи оптимізму додала хіба що нульова нічия з італійцями на початку літа.

Італійський фахівець віддає перевагу схемі 4-2-3-1. Головні зірки Туреччини зібрані в середній лінії. Лідер національної команди Хакан Чалханоглу провів справді чемпіонський сезон за міланський "Інтер" і був визнаний найкращим хавбеком Серії А. Він трансформувався в реджисту – справжнього глибнного плеймейкера, який не цурається і оборонної роботи.

Така зміна піде збірній Туреччини на користь. Більше свободи ближче до воріт суперників матиме Арда Гюлер. 19-річний вундеркінд встиг провести 10 матчів у Ла Лізі за мадридський "Реал" і оформив 6 м'ячів. Він гратиме праворуч, а ближче до лівого краю творитиме ровесник Гюлера Кенан Їлдіз. Він ще не вийшов на цифри співвітчизника в "Ювентусі", але зібрав хороші відгуки оглядачів на Апеннінах. На фоні цих хлопців Оркун Кьокчю (23 роки), який забиває сам і допомагає іншим – вже ветеран.

Грузія

Рейтинг ФІФА: 75-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: дебютант

Головний тренер: Віллі Саньйоль

Капітан: Гурам Кашія

Провідний гравець: Хвіча Кварацхелія

Грузинська збірна стала єдиним абсолютним дебютантом цьогоріч. Кавказька команда сенсаційно пробилася на чемпіонат крізь сито плей-офф кваліфікації. Підопічні Віллі Саньйоля вже переписали історію грузинського футболу, а їхні імена в місцевому пантеоні перебуватимуть поруч із тріумфаторами Кубка кубків-1981 із тбіліського "Динамо".

Утім, апетит з'являється в моменти прийому їжі. Чому б Грузії не замахнутися на більше, коли всі навколо їх недооцінюють? Чимало виконавців національної команди виступають в провідних лігах. Наприклад, воротар Гіоргі Мамардашвілі другий сезон поспіль за "Валенсію" у ролі основного. Нападник же Саба Лобжанідзе нещодавно дублем у складі "Атланти" покарав "Інтер Маямі" самого Ліонеля Мессі.

Про Хвічу Кварацхелію не чули одиниці. Талановитий хлопець в дебютний сезон у складі "Наполі" став чемпіоном Італії, а на другий рік разом із одноклубниками трохи впіймав похмільний синдром. Проте, його природна техніка, націленість на ворота та творчий альтруїзм нікуди не поділися. Акцент на персоні Кварацхелії з боку суперників може стати нагодою вийти на провідні ролі іншим.

У 2021 році Саньйоль розпочинав роботу зі збірною Грузії схемою з чотирьох оборонців. Однак, поступово дійшов до думки про трьох центрбеків. Кавказька команда небагато володіла м'ячем і робить ставки на контратаки, передусім флангами. Тож підхід цілком логічний. У лінії ж атаки можливі різні варіанти, зокрема з одним чи двома нападниками.

Португалія

Рейтинг ФІФА: 6-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (2016)

Головний тренер: Роберто Мартінес

Капітан: Кріштіану Роналду

Провідний гравець: Бруну Фернандеш

Із 1996 року не пропускає континентальні першості збірна Португалії. Цього разу тріумфатори Євро-2016 опинилися в ролі тіньового фаворита. Усі експерти роздають компліменти Англії та Франції, але воліють не помічати кадровий потенціал команди Роберто Мартінеса. А тут на кожну позицію в основі претендують по дві зірки.

Іспанський фахівець ледь не зі старту роботи з португальцями відмовився від схеми з трьоми центрбеками на користь четвірки оборонців. Натомість в атакувальній лінії Мартінес зберіг трохи інтриги досі. Напад може складатися з Кріштіану Роналду в ролі наконечника та двох виконавців на флангах або ж дуету п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" з Жоау Фелішем.

Глибше розташується Бруну Фернандеш. Він може бути тим же другим нападником, коли Португалія атакуватиме зі схемою 4-3-3. Але і на своїй позиції хавбек "Манчестер Юнайтед" матиме справи. Він став найкращим асистентом кваліфікацїі та залишається одним із найкреативніших футболістів Європи. І доводив свій рівень на великих турнірах, як-от ЧС-2022.

За новими звитягами приїхав до Німеччини і Роналду. Він не зміг завоювати титул із "Аль-Насром", але став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. А перед цим настріляв 10 м'ячів у відборі до Євро-2024. Зірковий нападник не наситився перемогами і в 39 років прагне привести збірну Португалії до другого тріумфу на євроарені.

Чехія

Рейтинг ФІФА: 36-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: віце-чемпіон (1996)

Головний тренер: Іван Гашек

Капітан: Томаш Соучек

Провідний гравець: Патрік Шик

Після "оксамитового розлучення" зі Словаччиною збірна Чехії звикла чергувати вдалі виступи з вильотами після групового етапу. Отже, після чвертьфіналу на Євро-2020 слід закластися на швидке прощання з "левами". Проте, Іван Гашек із підопічними мають іншу думку. Зламати традицію допоможе й не надто складна група.

На старті турніру ключовим для Чехії видається поєдинок у фінальному турі проти збірної Туреччини. Та до нього варто набрати бодай 3 очки. За результат відповідатимуть передусім два чемпіони Німеччини з "Байєра" – Адам Гложек і Патрік Шик. Внесок обох нападників у завоювання "Салатниці", щоправда, був скромним – 9 голів на двох. Однак, із підтримкою лідера празької "Славії" Лукаша Провода з глибини ці хлопці здатні на подвиги.

Любить атакувати і капітан чеської збірної. Томаш Соучек повторив рекорд результативності в складі "Вест Хема", оформивши 10 м'ячів у всіх турнірах за сезон. Та й крайні оборонці Владімір Цоуфал і Давід Юрасек у формації 3-5-2 можуть закрутити голови суперникам на груповому етапі.

Цікава особливість збірної Чехії – базовий клуб. Відразу дев'ять футболістів грають за "Славію", хоча пражани цьогоріч програли титул запеклим сусідам зі "Спарти". До речі, остання делегувала до національної команди лише трьох виконавців. Навіть "Вікторія" з Пльзеня відправила цілий квартет. Утім, уся трійка грандів сподівається використати Євро-2024 для вдалого продажу своїх зірок.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи F

Складно знайти на чемпіонаті Європи інший такий квартет, де прірва між фаворитом і аутсайдером така велика. Збірна Португалії зобов'язана подолати груповий етап без поразок, якщо справді прагне боротися за перемогу в турнірі. Туреччина та Чехія, вочевидь, змагатимуться до останнього за іншу гарантовану путівку в плей-офф.

Укладачі календаря вирішили підживити інтригу та влаштували очний поєдинок команд Монтелли та Гашека у фінальному турі. Загадкою для всіх залишається збірна Грузії. Кавказька команда з Кварацхелією в ролі першої скрипки або створить сенсацію,або гучно провалиться. Третього варіанту, здається, не буде.