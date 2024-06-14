Евро-2024: Турция, Грузия, Португалия и Чехия – превью группы F турнира

Евро-2024, Группа F. Расписание матчей

Турция – Грузия – 18 июня, 19:00 ("BVB Штадион Дортмунд", Дортмунд)

Португалия – Чехия – 18 июня, 22:00 ("Лейпциг Стедиум", Лейпциг)

Грузия – Чехия – 22 июня, 16:00 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)

Турция – Португалия – 22 июня, 19:00 ("BVB Штадион Дортмунд", Дортмунд)

Грузия – Португалия – 26 июня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкирхен)

Чехия – Турция – 26 июня, 22:00 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)

Турция

Рейтинг ФИФА: 40-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: полуфинал (2008)

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Капитан: Хакан Челхоноглу

Ведущий игрок: Оркун Кекчю

Турецкая сборная прибыла на шестой континентальный форум из последних восьми. Ориентиром для этого поколения "лунных звезд" остается команда на Евро-2008. Тогда подопечные Фатиха Терима дошли до 1/2 финала, где драматически уступили Германии. Хороший знак – тогда в соперниках по группе были сборные Португалии и Чехии.

Команда Винченцо Монтеллы выиграла квалификацию в конкуренции с Хорватией и Уэльсом, но в этом году изрядно разочаровала болельщиков. В четырех спаррингах турецкая сборная ни разу не победила, а в контрольном поединке против Австрии изрядно опозорилась (1:6). Чуть-чуть оптимизма добавила разве что нулевая ничья с итальянцами в начале лета.

Итальянский специалист предпочитает схему 4-2-3-1. Главные звезды Турции собраны в средней линии. Лидер национальной команды Хакан Чалханоглу провел чемпионский сезон за миланский "Интер" и был признан лучшим хавбеком Серии А. Он трансформировался в реджисту – настоящего глубинного плеймейкера, не отказывающегося от оборонительной работы.

Такое изменение пойдет сборной Турции на пользу. Больше свободы ближе к воротам соперников будет у Арды Гюлера. 19-летний вундеркинд успел провести 10 матчей в Ла Лиге за мадридский "Реал" и оформил 6 мячей. Он сыграет справа, а ближе к левому краю будет творить ровесник Гюлера Кенан Йилдиз. Он еще не вышел на цифры соотечественника в "Ювентусе", но собрал хорошие отзывы обозревателей на Апеннинах. На фоне этих ребят Оркун Кекчю (23 года), который забивает сам и помогает другим – уже ветеран.

Грузия

Рейтинг ФИФА: 75-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: дебютант

Главный тренер: Вилли Саньоль

Капитан: Гурам Кашия

Ведущий игрок: Хвича Кварацхелия

Грузинская сборная стала единственным абсолютным дебютантом в этом году. Кавказская команда сенсационно пробилась на чемпионат сквозь сито плей-офф квалификации. Подопечные Вилли Саньоля уже переписали историю грузинского футбола, а их имена в местном пантеоне будут находиться рядом с триумфаторами Кубка кубков-1981 из тбилисского "Динамо".

Впрочем, аппетит появляется в моменты приема пищи. Почему бы Грузии не замахнуться на большее, когда все вокруг них недооценивают? Многие исполнители национальной команды выступают в ведущих лигах. К примеру, вратарь Гиорги Мамардашвили второй сезон подряд за "Валенсию" в роли основного. Нападающий же Саба Лобжанидзе недавно дублем в составе "Атланты" наказал "Интер Майами" самого Лионеля Месси.

О Хвиче Кварацхелии не слышали единицы. Талантливый парень в дебютный сезон в составе "Наполи" стал чемпионом Италии, а на второй год вместе с одноклубниками немного поймал похмельный синдром. Однако его естественная техника, нацеленность на ворота и творческий альтруизм никуда не делись. Акцент на персоне Кварацхелии со стороны соперников может стать возможностью выйти на ведущие роли другим.

В 2021 году Саньоль начал работу со сборной Грузии схемой из четырех защитников. Однако постепенно пришел ко мнению о трех центрбеках. Кавказская команда немного владела мячом и делает ставки на контратаки, в первую очередь флангами. Поэтому подход вполне логичен. В линии же атаки возможны разные варианты, в том числе с одним или двумя нападающими.

Португалия

Рейтинг ФИФА: 6-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (2016)

Главный тренер: Роберто Мартинес

Капитан: Криштиану Роналду

Ведущий игрок: Бруну Фернандеш

С 1996 года не пропускает континентальные первенства сборная Португалии. В этот раз триумфаторы Евро-2016 оказались в роли теневого фаворита. Все эксперты раздают комплименты Англии и Франции, но предпочитают не замечать кадровый потенциал команды Роберто Мартинеса. А здесь на каждую позицию в основе претендуют по две звезды.

Испанский специалист едва ли не со старта работы с португальцами отказался от схемы с тремя центрбеками в пользу четверки защитников. В атакующей линии Мартинес сохранил немного интриги до сих пор. Нападение может состоять из Криштиану Роналду в роли наконечника и двух исполнителей на флангах или дуэта пятикратного обладателя "Золотого мяча" с Жоау Фелишем.

Глубже расположится Бруну Фернандеш. Он может быть тем же вторым нападающим, когда Португалия будет атаковать со схемой 4-3-3. Но и на своей позиции у хавбека "Манчестер Юнайтед" будут дела. Он стал лучшим ассистентом квалификации и остается одним из самых креативных футболистов Европы. И доказывал свой уровень на крупных турнирах, таких как ЧМ-2022.

За новыми победами приехал в Германию и Роналду. Он не смог завоевать титул с "Аль-Насром", но стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Перед этим настрелял 10 мячей в отборе к Евро-2024. Звездный нападающий не насытился победами и в 39 лет стремится привести сборную Португалии ко второму триумфу на евроарене.

Чехия

Рейтинг ФИФА: 36-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: вице-чемпион (1996)

Главный тренер: Иван Гашек

Капитан: Томаш Соучек

Ведущий игрок: Патрик Шик

После "бархатного развода" со Словакией сборная Чехии привыкла чередовать удачные выступления с вылетами после группового этапа. Итак, после четвертьфинала на Евро-2020 следует заложиться на быстрое прощание со "львами". Однако Иван Гашек с подопечными имеют другое мнение. Сломать традицию поможет и не очень сложная группа.

На старте турнира ключевым для Чехии представляется поединок в финальном туре против сборной Турции. Но к нему следует набрать хотя бы 3 очка. За результат будут отвечать прежде всего два чемпиона Германии из "Байера" – Адам Гложек и Патрик Шик. Вклад обоих нападающих в завоевание "Салатницы", правда, был скромным – 9 голов на двоих. Однако с поддержкой лидера пражской "Славии" Лукаша Провода из глубины эти ребята способны на подвиги.

Любит атаковать и капитан чешской сборной. Томаш Соучек повторил рекорд результативности в составе "Вест Хэма", оформив 10 мячей во всех турнирах за сезон. Да и крайние защитники Владимир Цоуфал и Давид Юрасек в формации 3-5-2 могут вскружить головы соперникам на групповом этапе.

Интересная особенность сборной Чехии – базовый клуб. Сразу девять футболистов играют за "Славию", хотя пражане в этом году проиграли титул ярым соседям из "Спарты". Кстати, последняя делегировала в национальную команду только троих исполнителей. Даже "Виктория" из Пльзеня отправила целый квартет. Впрочем, вся тройка грандов надеется использовать Евро-2024 для удачной продажи своих звезд.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы F

Сложно найти на чемпионате Европы другой такой квартет, где пропасть между фаворитом и аутсайдером столь велика. Сборная Португалии обязана преодолеть групповой этап без поражений, если действительно хочет бороться за победу в турнире. Турция и Чехия, очевидно, будут соревноваться до последнего за вторую гарантированную путевку в плей-офф.

Составители календаря решили подпитать интригу и устроили очный поединок команд Монтеллы и Гашека в финальном туре. Загадкой для всех остается сборная Грузии. Кавказская команда с Кварацхелией в роли первой скрипки либо совершит сенсацию, либо с треском провалится. Третьего варианта, похоже, не дано.