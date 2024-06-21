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Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня

П'ятниця 21 червня 2024 07:50
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Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня Збірна України зіграє свій другий офіційний матч на Євро-2024 (фото: uaf.ua)
Автор: Анастасія Большакова

У п'ятницю, 21 червня, стартує восьмий день на Євро-2024. Цього разу переможців будуть визначати квартети Е та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 21 червня

Цього дня Дюссельдорф, Берлін та Лейпциг гостинно приймуть збірні, котрі змагатимуться за континентальну першість.

Розпочне цей день важливий для нас матч - збірна України зіграє зі Словаччиною у межах квартету Е. Протистояння відбудеться о 16:00 на "Меркур Шпіль-Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 8
  • Перемог України - 3
  • Перемог Словаччини - 2
  • Нічиїх - 3

Нагадуємо вам, що сьогодні "синьо-жовті" проведуть свій другий офіційний матч на Євро-2024. Стартовий поєдинок проти збірної Румунії наша збірна розгромно програла.

Слідом за цим матчем розпочнеться протистояння між національними командами Польщі та Австрії о 19:00 на стадіоні "Олімпіаштадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 5
  • Перемог Польщі - 3
  • Перемог Австрії - 0
  • Нічиїх - 2

Завершить цей день на Євро матч Нідерландів та Франції о 22:00. Зустрінуться національні збірні на "Ред Булл Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 14
  • Перемог Нідерландів - 4
  • Перемог Франції - 9
  • Нічиїх - 1

Де дивитися матчі 21 червня

За всіма матчами цього дня можна буде спостерігати наживо на медіасервісі MEGOGO.

У свою чергу, безкоштовний регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише матч збірної України зі словаками.

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.

Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня

Раніше ми розповідали, що Ліга чемпіонів та інші єврокубки отримали транслятора в Україні на три сезони.

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