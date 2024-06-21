Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня

У п'ятницю, 21 червня, стартує восьмий день на Євро-2024. Цього разу переможців будуть визначати квартети Е та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 21 червня

Цього дня Дюссельдорф, Берлін та Лейпциг гостинно приймуть збірні, котрі змагатимуться за континентальну першість.

Розпочне цей день важливий для нас матч - збірна України зіграє зі Словаччиною у межах квартету Е. Протистояння відбудеться о 16:00 на "Меркур Шпіль-Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 8

Перемог України - 3

Перемог Словаччини - 2

Нічиїх - 3

Нагадуємо вам, що сьогодні "синьо-жовті" проведуть свій другий офіційний матч на Євро-2024. Стартовий поєдинок проти збірної Румунії наша збірна розгромно програла.

Слідом за цим матчем розпочнеться протистояння між національними командами Польщі та Австрії о 19:00 на стадіоні "Олімпіаштадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 5

Перемог Польщі - 3

Перемог Австрії - 0

Нічиїх - 2

Завершить цей день на Євро матч Нідерландів та Франції о 22:00. Зустрінуться національні збірні на "Ред Булл Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 14

Перемог Нідерландів - 4

Перемог Франції - 9

Нічиїх - 1

Де дивитися матчі 21 червня

За всіма матчами цього дня можна буде спостерігати наживо на медіасервісі MEGOGO.

У свою чергу, безкоштовний регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише матч збірної України зі словаками.

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.