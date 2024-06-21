Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня
У п'ятницю, 21 червня, стартує восьмий день на Євро-2024. Цього разу переможців будуть визначати квартети Е та D.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Розклад матчів 21 червня
Цього дня Дюссельдорф, Берлін та Лейпциг гостинно приймуть збірні, котрі змагатимуться за континентальну першість.
Розпочне цей день важливий для нас матч - збірна України зіграє зі Словаччиною у межах квартету Е. Протистояння відбудеться о 16:00 на "Меркур Шпіль-Арені".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 8
- Перемог України - 3
- Перемог Словаччини - 2
- Нічиїх - 3
Нагадуємо вам, що сьогодні "синьо-жовті" проведуть свій другий офіційний матч на Євро-2024. Стартовий поєдинок проти збірної Румунії наша збірна розгромно програла.
Слідом за цим матчем розпочнеться протистояння між національними командами Польщі та Австрії о 19:00 на стадіоні "Олімпіаштадіон".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 5
- Перемог Польщі - 3
- Перемог Австрії - 0
- Нічиїх - 2
Завершить цей день на Євро матч Нідерландів та Франції о 22:00. Зустрінуться національні збірні на "Ред Булл Арені".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 14
- Перемог Нідерландів - 4
- Перемог Франції - 9
- Нічиїх - 1
Де дивитися матчі 21 червня
За всіма матчами цього дня можна буде спостерігати наживо на медіасервісі MEGOGO.
У свою чергу, безкоштовний регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише матч збірної України зі словаками.
Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.
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