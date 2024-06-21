Кто играет сегодня на Евро-2024: полное расписание матчей пятницы, 21 июня

В пятницу, 21 июня, стартует восьмой день на Евро-2024. На этот раз победители будут определять квартеты Е и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 21 июня

В этот день Дюссельдорф, Берлин и Лейпциг гостеприимно примут сборные, соревнующиеся за континентальное первенство.

Начнет этот день важный для нас матч - сборная Украины сыграет со Словакией в рамках квартета Е. Противостояние состоится в 16:00 на "Меркур Шпиль-Арене".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 8

Победы Украины - 3

Побед Словакии - 2

Ничьих - 3

Напоминаем вам, что сегодня "сине-желтые" проведут свой второй официальный матч на Евро-2024. Стартовый поединок против сборной Румынии наша сборная разгромно проиграла.

Следом за этим матчем начнется противостояние между национальными командами Польши и Австрии в 19:00 на стадионе "Олимпиаштадион".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 5

Побед Польши - 3

Побед Австрии - 0

Ничьих - 2

Завершит этот день на Евро матч Нидерландов и Франции в 22:00. Встретятся национальные сборные на "Ред Булл Арене".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 14

Побед Нидерландов - 4

Побед Франции - 9

Ничьих - 1

Где смотреть матчи 21 июня

За всеми матчами этого дня можно будет наблюдать вживую на медиасервисе MEGOGO.

В свою очередь, бесплатный региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только матч сборной Украины со словаками.

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