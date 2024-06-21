Кто играет сегодня на Евро-2024: полное расписание матчей пятницы, 21 июня
В пятницу, 21 июня, стартует восьмой день на Евро-2024. На этот раз победители будут определять квартеты Е и D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Расписание матчей 21 июня
В этот день Дюссельдорф, Берлин и Лейпциг гостеприимно примут сборные, соревнующиеся за континентальное первенство.
Начнет этот день важный для нас матч - сборная Украины сыграет со Словакией в рамках квартета Е. Противостояние состоится в 16:00 на "Меркур Шпиль-Арене".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 8
- Победы Украины - 3
- Побед Словакии - 2
- Ничьих - 3
Напоминаем вам, что сегодня "сине-желтые" проведут свой второй официальный матч на Евро-2024. Стартовый поединок против сборной Румынии наша сборная разгромно проиграла.
Следом за этим матчем начнется противостояние между национальными командами Польши и Австрии в 19:00 на стадионе "Олимпиаштадион".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 5
- Побед Польши - 3
- Побед Австрии - 0
- Ничьих - 2
Завершит этот день на Евро матч Нидерландов и Франции в 22:00. Встретятся национальные сборные на "Ред Булл Арене".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 14
- Побед Нидерландов - 4
- Побед Франции - 9
- Ничьих - 1
Где смотреть матчи 21 июня
За всеми матчами этого дня можно будет наблюдать вживую на медиасервисе MEGOGO.
В свою очередь, бесплатный региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только матч сборной Украины со словаками.
Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.
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