Євро-2024: повний розклад матчів 30 червня

Ще два чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться в Гельзенкірхені та Кьольні. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, а друга зустрічі запланована на 22:00.

Збірна Англії після перемоги в групі C екзаменуватиме Словаччину. "Соколи" фінішували третіми в квартеті E, випередивши за додатковими показниками збірну України. Словацька збірна досі здобула на турнірі лише одну перемогу, але тоді мінімально здолала фаворита – Бельгію.

Натомість збірна Іспанії зустрінеться з головним відкриттям чемпіонату Європи. Грузія не просто вийшла в плей-офф, а закрила груповий етап перемогою над збірною Португалії. Приз глядацьких симпатій кавказька команда вже завоювала, але цілком може замахнутися на ще одну сенсацію.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку "Трьох левів" Гарета Саутгейта буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024: