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Євро-2024: повний розклад матчів 30 червня

Фото: "Фурія Роха" виграла всі матчі в групі Євро-2024 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Плей-офф чемпіонату Європи 2024 року продовжиться двома поєдинками 1/8 фіналу в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ще два чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться в Гельзенкірхені та Кьольні. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, а друга зустрічі запланована на 22:00.

Збірна Англії після перемоги в групі C екзаменуватиме Словаччину. "Соколи" фінішували третіми в квартеті E, випередивши за додатковими показниками збірну України. Словацька збірна досі здобула на турнірі лише одну перемогу, але тоді мінімально здолала фаворита – Бельгію.

Натомість збірна Іспанії зустрінеться з головним відкриттям чемпіонату Європи. Грузія не просто вийшла в плей-офф, а закрила груповий етап перемогою над збірною Португалії. Приз глядацьких симпатій кавказька команда вже завоювала, але цілком може замахнутися на ще одну сенсацію.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку "Трьох левів" Гарета Саутгейта буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024:

  • Англія – Словаччина, 19:00
  • Іспанія – Грузія, 22:00

До слова, напередодні Швейцарія впевнено здолала збірну Італії в 1/8 фіналу Євро-2024.

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