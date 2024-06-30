Евро-2024: полное расписание матчей 30 июня

Еще два четвертьфиналиста Евро-2024 определятся в Гельзенкирхене и Кельне. Первый матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая встреча запланирована на 22:00.

Сборная Англии после победы в группе C будет экзаменовать Словакию. "Соколы" финишировали третьими в квартете E, опередив по дополнительным показателям сборную Украины. Словацкая сборная до сих пор одержала на турнире лишь одну победу, но тогда минимально одолела фаворита – Бельгию.

Зато сборная Испании встретится с главным открытием чемпионата Европы. Грузия не просто вышла в плей-офф, а закрыла групповой этап победой над сборной Португалии. Приз зрительских симпатий кавказская команда уже завоевала, но вполне может замахнуться еще на одну сенсацию.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка "Трех львов" Гарета Саутгейта будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы").

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024: