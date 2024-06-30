RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евро-2024: полное расписание матчей 30 июня

Фото: "Фурия Роха" выиграла все матчи в группе Евро-2024 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Плей-офф чемпионата Европы 2024 продолжится двумя поединками 1/8 финала в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Еще два четвертьфиналиста Евро-2024 определятся в Гельзенкирхене и Кельне. Первый матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая встреча запланирована на 22:00.

Сборная Англии после победы в группе C будет экзаменовать Словакию. "Соколы" финишировали третьими в квартете E, опередив по дополнительным показателям сборную Украины. Словацкая сборная до сих пор одержала на турнире лишь одну победу, но тогда минимально одолела фаворита – Бельгию.

Зато сборная Испании встретится с главным открытием чемпионата Европы. Грузия не просто вышла в плей-офф, а закрыла групповой этап победой над сборной Португалии. Приз зрительских симпатий кавказская команда уже завоевала, но вполне может замахнуться еще на одну сенсацию.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка "Трех львов" Гарета Саутгейта будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы").

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024:

  • Англия – Словакия, 19:00
  • Испания – Грузия, 22:00

К слову, накануне Швейцария уверенно одолела сборную Италии в 1/8 финала Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная ИспанииЕвро 2024Сборная Англии