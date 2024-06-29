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Збірна Швейцарії сенсаційно переграла Італію в 1/8 фіналу Євро-2024

Берлін, Субота 29 червня 2024 20:54
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Збірна Швейцарії сенсаційно переграла Італію в 1/8 фіналу Євро-2024 Фото: Джанлуїджі Доннарумма пропустив двічі від швейцарців (x.com/Azzurri)
Автор: Антон Федорців

Збірна Італії несподівано поступилася національній команді Швейцарії в плей-офф чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Швейцарія – Італія – 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46

Неочікувано "хрестоносці" з перших хвилин заволоділи ініціативою. Підопічні Мурата Якіна затиснули італійців на власній половині та почали завзято будувати атаки. Незабаром з'явилися і моменти. Зокрема, Емболо розім'яв Доннарумму пострілом у дальній кут, а Родрігес відправив м'яч над поперечиною.

Час ішов, а збірна Італії залишалася безпорадною. Гол здавався питанням часу й таки трапився на 37-й хвилині. Швейцарці розіграли класну комбінацію, на фініші якої Фройлер у центрі штрафного прийняв м'яч і другим дотиком пробив повз голкіпера.

Перед перервою Швейцарія могла подвоїти перевагу, але Доннарумма в класному стрибку витягнув із-під стійки удар Відмера зі штрафного. Проте, на старті другої половини команду Лучано Спаллетті не врятував і воротар. Це Варгас отримав м'яч на куті штрафного та майстерно поклав у дальній верхній кут.

Лише другий пропущений м'яч змусив Італію піти вперед. Фортуна ледь не посміхнулася "Скуадра Адзуррі" на 51-й хвилині, коли Шер зрізав м'яч у власні ворота – стійка! Більшість же атак італійців були прогнозованими для оборони швейцарської збірної. Хіба що Скамакка на 74-й влучив у каркас воріт із кількох метрів.

У фінальні хвилини підопічні Спаллетті намагалися організувати штурм воріт Зоммера. Щоправда, запам'яталися хіба що невлучним ударом Пеллегріні з дистанції. Зрештою, збірна Італії зазнала поразки та складе повноваження чемпіонів Європи.

До слова, раніше Бразилія розгромила збірну Парагваю на Копа Амеріка-2024.

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Євро 2024 Збірна Італії
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