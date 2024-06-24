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Євро-2024: повний розклад матчів 24 червня

Фото: Албанці та італійці зберігають шанси на плей-офф (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Футбольний чемпіонат Європи 2024 року продовжиться в понеділок вирішальними поєдинками групового етапу в квартеті B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Четвірка національних команд визначить фінальні позиції в групі. Матчі приймуть Дюссельдорф і Лейпциг.

Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00. Національна команда Албанії зустрінеться зі збірної Іспанії. Натомість національна команда Хорватії протистоятиме збірній Італії. "Фурія Роха" вже гарантувала першу сходинку, а от решта команда претендуватиме на другу путівку в плей-офф.

Італії достатньо не програти хорватам, щоб фінішувати другою. Поразка ж із паралельною перемогою збірної Албанії відправить "Скуадру Адзурру" на дно групи B. Тим часом у разі однакових результатів для балканських "орлів" і "шахових" увімкнеться потреба рахувати додаткові показники.

Збірна Хорватії вийде в 1/8 фіналу з другого місця в разі перемоги над італійцями та нічиєї чи поразки албанської команди. Вилетить команда Златко Даліча, якщо не переможе збірну Італії, а збірна Албанії уникне поразки. Обидві балканські команди вилетять в разі поразок.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку "орлів" і піренейців буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо).

Перелік матчів понеділка на груповому етапі Євро-2024:

  • Албанія – Іспанія, 22:00
  • Хорватія – Італія, 22:00

 

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

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