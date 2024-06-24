Евро-2024: полное расписание матчей 24 июня

Четверка национальных команд определит финальные позиции группы. Матчи примут Дюссельдорф и Лейпциг.

Оба поединка начнутся в 22:00. Национальная команда Албании встретится со сборной Испании. В свою очередь национальная команда Хорватии будет противостоять сборной Италии. "Фурия Роха" уже гарантировала первую строчку, а вот остальная команда будет претендовать на вторую путевку в плей-офф.

Италии достаточно не проиграть хорватам, чтобы финишировать второй. Поражение же с параллельной победой сборной Албании отправит "Скуадру Адзурру" на дно группы B. Тем временем, в случае одинаковых результатов для балканских "орлов" и "шахматных" включится необходимость считать дополнительные показатели.

Сборная Хорватии выйдет в 1/8 финала со второго места в случае победы над итальянцами и ничьей либо поражения албанской команды. Вылетит команда Златко Далича, если не победит сборную Италии, а сборная Албании избежит поражения. Обе балканские команды вылетят в случае поражений.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция первого поединка игрового дня будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. д.).

Список матчей понедельника на групповом этапе Евро-2024: