Євро-2024: які матчі можна дивитися безкоштовно по ТБ

У Німеччині стартувало Євро-2024 - головний футбольний турнір континенту, до якого прикута увага мільйонів шанувальників цього виду спорту з усього світу. Україна - не виняток.
Де дивитися матчі Чемпіонату Європи українцям безкоштовно по телебаченню та які саме матчі можна буде глянути - читайте на РБК-Україна.
В Україні турнір будуть транслювати в повному обсязі. На платформі MEGOGO можна буде подивитися усі матчі Євро (51 зустріч).
У свою чергу, телеканали "Суспільного" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ) будуть співтранслятором турніру та безкоштовно покажуть змагання, але не в повному обсязі.
Суспільний мовник показав уже матч-відкриття Німеччина - Шотландія, далі транслюватиме один поєдинок групового етапу на день (зокрема і матчі збірної України), а також половину протистоянь в 1/8 фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал.
Зазначимо, що якщо синьо-жовті проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.
До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але й аудіоформаті. Так, слухати наживо матчі можна буде на Радіо Промінь (на груповому етапі будуть трансляції матчів збірної України).
Додамо, що для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.
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