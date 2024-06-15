Євро-2024: які матчі можна дивитися безкоштовно по ТБ

Де дивитися матчі Євро-2024 по ТБ

В Україні турнір будуть транслювати в повному обсязі. На платформі MEGOGO можна буде подивитися усі матчі Євро (51 зустріч).

У свою чергу, телеканали "Суспільного" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ) будуть співтранслятором турніру та безкоштовно покажуть змагання, але не в повному обсязі.

Суспільний мовник показав уже матч-відкриття Німеччина - Шотландія, далі транслюватиме один поєдинок групового етапу на день (зокрема і матчі збірної України), а також половину протистоянь в 1/8 фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал.

Зазначимо, що якщо синьо-жовті проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.

Які матчі Євро-2024 точно покаже "Суспільне"

16 червня, 16:00. Угорщина - Швейцарія

16 червня, 19:00. Словенія - Данія

17 червня, 16:00. Румунія - Україна

18 червня, 19:00. Грузія - Туреччина

19 червня, 16:00. Хорватія - Албанія

20 червня, 16:00. Словенія - Сербія

21 червня, 16:00. Словаччина - Україна

22 червня, 16:00. Грузія - Чехія

23 червня, 22:00. Шотландія - Угорщина

24 червня, 22:00. Албанія - Іспанія

25 червня, 19:00. Австрія - Нідерланди

26 червня, 19:00. Україна - Бельгія

До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але й аудіоформаті. Так, слухати наживо матчі можна буде на Радіо Промінь (на груповому етапі будуть трансляції матчів збірної України).

Фото: Розподіл матчів групового етапу турніру між MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного" (MEGOGO)

Додамо, що для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024