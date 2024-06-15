Евро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВ

В Германии стартовало Евро-2024 – главный футбольный турнир континента, к которому приковано внимание миллионов поклонников этого вида спорта со всего мира. Украина – не исключение.
Где смотреть матчи Чемпионата Европы украинцам бесплатно по телевидению и какие именно матчи можно будет посмотреть - читайте на РБК-Украина .
В Украине турнир будут транслировать в полном объеме. На платформе MEGOGO можно посмотреть все матчи Евро (51 встреча).
В свою очередь телеканалы "Суспильного" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ) будут сотранслятором турнира и бесплатно покажут соревнования, но не в полном объеме.
Общественный вещатель показал уже матч-открытие Германия - Шотландия, далее будет транслировать один поединок группового этапа в день (в том числе и матчи сборной Украины), а также половину противостояний в 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.
Отметим, что если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва там.
Кстати, прямая трансляция Евро-2024 доступна не только в видео, но и в аудиоформате. Так, слушать вживую матчи можно будет на Радио Луч (на групповом этапе будут трансляции матчей сборной Украины).
Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.
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