UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: Іспанія здолала збірну Албанії на фініші групового етапу

Фото: Ферран Торрес відсвяткував узяття воріт перед ворожими фанами (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Збірна Іспанії здобула перемогу над національною командою Албанії в групі B чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група B, 3-й тур

Албанія – Іспанія – 0:1

Гол: Торрес, 13

 

"Фурія Роха" завчасно виграла групу, тож на балканців вийшла в напіврезервному складі. Це не завадило грати першим номером і вже на 12-й хвилині зусиллями Хоселу змарнувати гольову нагоду. А в наступній атаці іспанці відкрили рахунок – Ольмо отримав пас Ляпорта з глибини й віддав Торресу, а той пробив у дальній кут.

Забитий м'яч додав дублерам збірної Іспанії впевненості. Команда Луїса де ла Фуенте повністю контролювала перебіг подій та спокійно плела комбінації без особливих загострень. Натомість Албанія оговталася перед перервою – Асллані наважився на удар із-за меж штрафного, але Рая впорався з викликом.

На старті другої половини Хоселу після навісу з лівого флангу пробив головою повз дев'ятку. Проте, продовжувати в тому ж дусі Іспанія не стала. Піренейці знову поставили на територіальний контроль, позбавивши албанців м'яча. Як наслідок, "орли" організували момент аж на 77-й хвилині, коли Асллані здалеку відправив м'яч повз стійку.

Фінальні ж хвилини промайнули за схемою "одні не могли, інші – не хотіли". Албанська збірна не спромоглася влаштувати штурм володінь Раї, заслужено програли та покидають турнір. Натомість збірна Іспанії стала першою командою з максимумом очок за груповий етап.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024Збірна Іспанії