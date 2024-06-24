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Евро-2024: Испания одолела сборную Албании на финише группового этапа

Фото: Ферран Торрес отпраздновал взятие ворот перед враждебными фанами (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Албании в группе B чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа B, 3-й тур

Албания – Испания – 0:1

Гол: Торрес, 13

 

"Фурия Роха" заранее выиграла группу, поэтому на балканцев вышла в полурезервном составе. Это не помешало играть первым номером и уже на 12-й минуте усилиями Хоселу упустить голевую возможность. А в следующей атаке испанцы открыли счет – Ольмо получил пас Ляпорта из глубины и отдал Торресу, а тот пробил в дальний угол.

Забитый мяч придал дублерам сборной Испании уверенность. Команда Луиса де ла Фуэнте полностью контролировала ход событий и спокойно плела комбинации без особых обострений. В свою очередь Албания пришла в себя перед перерывом – Асллани решился на удар из-за пределов штрафной, но Райя справился с вызовом.

На старте второй половины Хоселу после навеса с левого фланга пробил головой мимо девятки. Однако продолжать в том же духе Испания не стала. Пиренейцы снова поставили на территориальный контроль, лишив албанцев мяча. Как следствие, "орлы" смогли организовать момент аж на 77-й минуте, когда Асллани издали отправил мяч мимо штанги.

Финальные же минуты пронеслись по схеме "одни не могли, другие – не хотели". Албанская сборная не смогла устроить штурм владений Райи, заслуженно проиграли и покидают турнир. Зато сборная Испании стала первой командой с максимумом очков за групповой этап.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

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