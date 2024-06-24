Євро-2024: Іспанія здолала збірну Албанії на фініші групового етапу
Збірна Іспанії здобула перемогу над національною командою Албанії в групі B чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат Європи-2024, група B, 3-й тур
Албанія – Іспанія – 0:1
Гол: Торрес, 13
"Фурія Роха" завчасно виграла групу, тож на балканців вийшла в напіврезервному складі. Це не завадило грати першим номером і вже на 12-й хвилині зусиллями Хоселу змарнувати гольову нагоду. А в наступній атаці іспанці відкрили рахунок – Ольмо отримав пас Ляпорта з глибини й віддав Торресу, а той пробив у дальній кут.
Забитий м'яч додав дублерам збірної Іспанії впевненості. Команда Луїса де ла Фуенте повністю контролювала перебіг подій та спокійно плела комбінації без особливих загострень. Натомість Албанія оговталася перед перервою – Асллані наважився на удар із-за меж штрафного, але Рая впорався з викликом.
На старті другої половини Хоселу після навісу з лівого флангу пробив головою повз дев'ятку. Проте, продовжувати в тому ж дусі Іспанія не стала. Піренейці знову поставили на територіальний контроль, позбавивши албанців м'яча. Як наслідок, "орли" організували момент аж на 77-й хвилині, коли Асллані здалеку відправив м'яч повз стійку.
Фінальні ж хвилини промайнули за схемою "одні не могли, інші – не хотіли". Албанська збірна не спромоглася влаштувати штурм володінь Раї, заслужено програли та покидають турнір. Натомість збірна Іспанії стала першою командою з максимумом очок за груповий етап.
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