Евро-2024: Испания одолела сборную Албании на финише группового этапа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа B, 3-й тур

Албания – Испания – 0:1

Гол: Торрес, 13

"Фурия Роха" заранее выиграла группу, поэтому на балканцев вышла в полурезервном составе. Это не помешало играть первым номером и уже на 12-й минуте усилиями Хоселу упустить голевую возможность. А в следующей атаке испанцы открыли счет – Ольмо получил пас Ляпорта из глубины и отдал Торресу, а тот пробил в дальний угол.

Забитый мяч придал дублерам сборной Испании уверенность. Команда Луиса де ла Фуэнте полностью контролировала ход событий и спокойно плела комбинации без особых обострений. В свою очередь Албания пришла в себя перед перерывом – Асллани решился на удар из-за пределов штрафной, но Райя справился с вызовом.

На старте второй половины Хоселу после навеса с левого фланга пробил головой мимо девятки. Однако продолжать в том же духе Испания не стала. Пиренейцы снова поставили на территориальный контроль, лишив албанцев мяча. Как следствие, "орлы" смогли организовать момент аж на 77-й минуте, когда Асллани издали отправил мяч мимо штанги.

Финальные же минуты пронеслись по схеме "одни не могли, другие – не хотели". Албанская сборная не смогла устроить штурм владений Райи, заслуженно проиграли и покидают турнир. Зато сборная Испании стала первой командой с максимумом очков за групповой этап.