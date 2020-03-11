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Клубы УПЛ два тура проведут без болельщиков из-за коронавируса

Новости » Спорт     11.03.2020 - 17:09
Клубы УПЛ два тура проведут без болельщиков из-за коронавируса
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

В случае необходимости запрет на посещение матчей может быть продолжен

В связи с введением на территории Украины карантина из-за коронавируса два следующих тура - 23 и 24 - украинской Премьер-лиги (УПЛ) будут сыграны при пустых трибунах. Об этом пишет sport.ua.

По данным источников издания в Доме Футбола, на данный момент вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня.

Официально УПЛ пока об этом решении не объявила. Однако с соответствующим заявлением уже выступил "Олимпик".

Таким образом, могут пройти без зрителей 12 поединков УПЛ. Среди них, противостояние принципиальных соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которая запланирована на 22 марта в 17:00.

Кроме того, без зрителей может пройти ответный матч Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург", который должен состояться 19 марта в Харькове. Первый поединок между немецким и донецким клубами пройдет без зрителей. Такое решение было принято в связи с запретом проведения массовых мероприятий в Германии.

Кроме этого оба товарищеских поединка сборной Украины с Францией (27 марта) и с Польшей (31 марта) пройдет без зрителей.

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