Місцеві жителі повідомили про глухі вибухи, які пролунали в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві жителі", - пише видання.
Наразі інші подробиці ситуації невідомі.
Фото: в Євпаторії пролунали глухі вибухи (скріншот)
Додамо, що недалеко від Євпаторії розташований аеродром Новофедорівки. Ще влітку під Саками пролунали гучні вибухи, а очевидці розповідали про палаючі склади з боєприпасами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 24 грудня вибухи також лунали й в тимчасово окупованому Нижньогірському. Місцеві заявили про проліт безпілотників.
Також нещодавно були вибухи й на кримському перешийку у Чонгарі.
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