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В Евпатории раздались глухие взрывы

Фото: в Евпатории раздались глухие взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Местные жители сообщили о глухих взрывах, прогремевших в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Евпатории было слышно несколько глухих взрывов, сообщили "Суспільному" местные жители", - пишет издание.

Пока что другие подробности ситуации неизвестны.

Фото: в Евпатории раздались глухие взрывы (скриншот)

Добавим, что недалеко от Евпатории расположен аэродром Новофедоровки. Еще летом под Саками прогремели громкие взрывы, а очевидцы рассказывали о горящих складах с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 24 декабря взрывы также раздавались и во временно оккупированном Нижнегорском. Местные заявили о пролете беспилотников.

Также недавно были взрывы и на крымском перешейке в Чонгаре.

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