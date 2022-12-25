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В Євпаторії пролунали глухі вибухи

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Неділя 25 грудня 2022 18:43
В Євпаторії пролунали глухі вибухи Фото: в Євпаторії пролунали глухі вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Місцеві жителі повідомили про глухі вибухи, які пролунали в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві жителі", - пише видання.

Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

В Євпаторії пролунали глухі вибухи

Фото: в Євпаторії пролунали глухі вибухи (скріншот)

Додамо, що недалеко від Євпаторії розташований аеродром Новофедорівки. Ще влітку під Саками пролунали гучні вибухи, а очевидці розповідали про палаючі склади з боєприпасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 24 грудня вибухи також лунали й в тимчасово окупованому Нижньогірському. Місцеві заявили про проліт безпілотників.

Також нещодавно були вибухи й на кримському перешийку у Чонгарі.

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