В Євпаторії пролунали глухі вибухи

Місцеві жителі повідомили про глухі вибухи, які пролунали в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Додамо, що недалеко від Євпаторії розташований аеродром Новофедорівки. Ще влітку під Саками пролунали гучні вибухи , а очевидці розповідали про палаючі склади з боєприпасами.

"В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві жителі", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 24 грудня вибухи також лунали й в тимчасово окупованому Нижньогірському. Місцеві заявили про проліт безпілотників.

Також нещодавно були вибухи й на кримському перешийку у Чонгарі.

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