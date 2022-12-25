В Евпатории раздались глухие взрывы

Местные жители сообщили о глухих взрывах, прогремевших в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Добавим, что недалеко от Евпатории расположен аэродром Новофедоровки. Еще летом под Саками прогремели громкие взрывы , а очевидцы рассказывали о горящих складах с боеприпасами.

Пока что другие подробности ситуации неизвестны.

"В Евпатории было слышно несколько глухих взрывов, сообщили "Суспільному" местные жители", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 24 декабря взрывы также раздавались и во временно оккупированном Нижнегорском. Местные заявили о пролете беспилотников.

Также недавно были взрывы и на крымском перешейке в Чонгаре.

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