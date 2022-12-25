В Евпатории раздались глухие взрывы
Местные жители сообщили о глухих взрывах, прогремевших в Евпатории временно оккупированного Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Евпатории было слышно несколько глухих взрывов, сообщили "Суспільному" местные жители", - пишет издание.
Пока что другие подробности ситуации неизвестны.
Фото: в Евпатории раздались глухие взрывы (скриншот)
Добавим, что недалеко от Евпатории расположен аэродром Новофедоровки. Еще летом под Саками прогремели громкие взрывы, а очевидцы рассказывали о горящих складах с боеприпасами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 24 декабря взрывы также раздавались и во временно оккупированном Нижнегорском. Местные заявили о пролете беспилотников.
Также недавно были взрывы и на крымском перешейке в Чонгаре.
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