У Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки", росіяни встановили їх вздовж всієї набережної

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно агенти "АТЕШ" з'ясували, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область, там вони нібито будуть отримувати досвід в реальних бойових умовах.

Окрім цього росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

У липні партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

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