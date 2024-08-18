У Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки", росіяни встановили їх вздовж всієї набережної

Російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними партизан, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.
"Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня", - пишуть партизани.
Нещодавно агенти "АТЕШ" з'ясували, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область, там вони нібито будуть отримувати досвід в реальних бойових умовах.
Окрім цього росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.
У липні партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.
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