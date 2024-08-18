В Евпатории партизаны разведали "огневые точки", россияне установили их вдоль всей набережной

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно агенты "АТЕШ" выяснили, что российское командование отправило курсантов в Херсонскую область, там они будут получать опыт в реальных боевых условиях.

Кроме этого , россияне выстраивают систему защиты Казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.

В июлепартизаны обнаружили технику РФ во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.

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