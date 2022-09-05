В Евпатории сработала российская ПВО: что известно

В курортном городе Евпатория на территории временно оккупированного Крыма сработала российская система противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальной информации пока нет.

Telegram-каналы написали о сбитии объектов над Евпаторией. По их предварительным данным, речь идет о сбитых беспилотниках.

Напомним, Укрзализныця запускает бесплатные поезда для евакуаии из Крыма.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас начинать подготовку к деоккупации.

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