В Евпатории сработала российская ПВО: что известно
Иллюстративное фото: в Евпатории сработала российская ПВО (Getty Images)
В курортном городе Евпатория на территории временно оккупированного Крыма сработала российская система противовоздушной обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители сообщали о нескольких взрывах.
Telegram-каналы написали о сбитии объектов над Евпаторией. По их предварительным данным, речь идет о сбитых беспилотниках.
Официальной информации пока нет.
Напомним, Укрзализныця запускает бесплатные поезда для евакуаии из Крыма.
Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас начинать подготовку к деоккупации.
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