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В Евпатории сработала российская ПВО: что известно

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Крым, Понедельник 05 сентября 2022 19:25
В Евпатории сработала российская ПВО: что известно Иллюстративное фото: в Евпатории сработала российская ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В курортном городе Евпатория на территории временно оккупированного Крыма сработала российская система противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители сообщали о нескольких взрывах.

Telegram-каналы написали о сбитии объектов над Евпаторией. По их предварительным данным, речь идет о сбитых беспилотниках.

Официальной информации пока нет.

Напомним, Укрзализныця запускает бесплатные поезда для евакуаии из Крыма.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас начинать подготовку к деоккупации.

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