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В Євпаторії спрацювала російська ППО: що відомо

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Крим, Понеділок 05 вересня 2022 19:25
В Євпаторії спрацювала російська ППО: що відомо Ілюстративне фото: в Євпаторії спрацювала російська ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В курортному місті Євпаторія на території тимчасово окупованого Криму спрацювала російська система протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі повідомляли про декілька вибухів.

Telegram-канали написали про збиття об'єктів над Євпаторією. За їхніми попередніми даними, йдеться про збиті безпілотники.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає безкоштовні потяги для евакуаії з Криму.

Окрім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз починати підготовку до деокупації.

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Крим Євпаторія
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