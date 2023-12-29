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"єВорог". Після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів

Ілюстративне фото: після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українціям нагадали, що вони можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"В окупантів доля в Україні одна. Особовий склад має гинути, техніка - знищуватися, боєприпаси - вибухати. А ви можете до цього долучитися й помститися за черговий масований обстріл наших міст. Конвертуйте лють у заявки в чатбот єВорог - повідомляйте про скупчення техніки окупанта й допомагайте Силам оборони знищувати росіян", - сказано у повідомленні.

Зокрема наразі ЗСУ збирають інформацію про певні види російської техніки:

  • ракетні комплекси С-300 та С-400
  • вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок
  • балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані.

"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях і бачите цю техніку - надсилайте точну геолокацію, з детальним описом та фото, відео", - нагадують українцям.

Будьте на безпечній відстані та не забудьте видалити листування з ботом. Перейдіть у бот з головного екрана застосунку Дія або за посиланням - https://t.me/evorog_bot

Діліться дописом зі знайомими та родичами, які перебувають у:

  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Луганській області;
  • Херсонській області;
  • АР Крим.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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ДияВійна Росії проти України