"єВорог". Після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів

"В окупантів доля в Україні одна. Особовий склад має гинути, техніка - знищуватися, боєприпаси - вибухати. А ви можете до цього долучитися й помститися за черговий масований обстріл наших міст. Конвертуйте лють у заявки в чатбот єВорог - повідомляйте про скупчення техніки окупанта й допомагайте Силам оборони знищувати росіян", - сказано у повідомленні.

Зокрема наразі ЗСУ збирають інформацію про певні види російської техніки:

ракетні комплекси С-300 та С-400

вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок

балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані.

"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях і бачите цю техніку - надсилайте точну геолокацію, з детальним описом та фото, відео", - нагадують українцям.

Будьте на безпечній відстані та не забудьте видалити листування з ботом. Перейдіть у бот з головного екрана застосунку Дія або за посиланням - https://t.me/evorog_bot

Діліться дописом зі знайомими та родичами, які перебувають у:

Запорізькій області;

Донецькій області;

Луганській області;

Херсонській області;

АР Крим.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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