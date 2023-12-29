"єВорог". После утренней атаки РФ, украинцам напомнили, как сообщить о позициях окупантов

"У оккупантов судьба в Украине одна. Личный состав должен погибать, техника - уничтожаться, боеприпасы - взрываться. А вы можете к этому приобщиться и отомстить за очередной массированный обстрел наших городов. Конвертируйте ярость в заявки в чатбот есть єВорог - сообщайте о скоплении техники оккупанта и помогайте Силам обороны уничтожать россиян", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас ВСУ собирают информацию об определенных видах российской техники:

ракетные комплексы С-300 и С-400

огнеметные системы залпового огня Буратино / Солнцепек

баллистические ракетные комплексы Искандер, способные поражать цели на дальние расстояния.

"Если вы находитесь на оккупированных территориях и видите эту технику – присылайте точную геолокацию, с подробным описанием и фото, видео", – напоминают украинцам.

Будьте на безопасном расстоянии и не забудьте удалить переписку с ботом. Перейдите в бот с главного экрана приложения Действие или по ссылке - https://t.me/evorog_bot

Делитесь сообщением со знакомыми и родственниками, которые находятся в:

Запорожской области;

Донецкая область;

Луганская область;

Херсонской области;

АР Крым.

Массовый обстрел Украины

Российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки.

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