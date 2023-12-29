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"єВорог". После утренней атаки РФ, украинцам напомнили, как сообщить о позициях окупантов

Иллюстративное фото: после утренней атаки РФ, украинцам напомнили, как сообщить о позициях окупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцам напомнили, что они могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"У оккупантов судьба в Украине одна. Личный состав должен погибать, техника - уничтожаться, боеприпасы - взрываться. А вы можете к этому приобщиться и отомстить за очередной массированный обстрел наших городов. Конвертируйте ярость в заявки в чатбот есть єВорог - сообщайте о скоплении техники оккупанта и помогайте Силам обороны уничтожать россиян", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас ВСУ собирают информацию об определенных видах российской техники:

  • ракетные комплексы С-300 и С-400
  • огнеметные системы залпового огня Буратино / Солнцепек
  • баллистические ракетные комплексы Искандер, способные поражать цели на дальние расстояния.

"Если вы находитесь на оккупированных территориях и видите эту технику – присылайте точную геолокацию, с подробным описанием и фото, видео", – напоминают украинцам.

Будьте на безопасном расстоянии и не забудьте удалить переписку с ботом. Перейдите в бот с главного экрана приложения Действие или по ссылке - https://t.me/evorog_bot

Делитесь сообщением со знакомыми и родственниками, которые находятся в:

  • Запорожской области;
  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Херсонской области;
  • АР Крым.

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