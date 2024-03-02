Євлаш про знищення літаків РФ: атаки не зупиняє, але тактика може змінюватися

Українські військові знищили черговий російський літак Су-34, але в росіян ще достатньої різної авіації. Однак знищення літаків призводить до зміни тактики ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-служби ОСУВ "Хортиця" Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

За словами Євлаша, попри втрату літаків, росіяни не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію на фронті.

"Вони можуть змінити тактику, кількість авіаударів за день. Можуть змінити тип авіації, наприклад, використовувати більш застарілі Су-25 або армійську авіацію. Але звісно, що вони не зупиняються на цьому і продовжують наносити удари по наших позиціях... Наша задача - зробити так, аби умови використання були максимально неприємними", - сказав він.

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили понад дюжину російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34. Ще один Су-34 українські військові знищили сьогодні.

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