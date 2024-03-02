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Евлаш об уничтожении самолетов РФ: атаки не останавливает, но тактика может меняться

Украина, Суббота 02 марта 2024 22:46
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Евлаш об уничтожении самолетов РФ: атаки не останавливает, но тактика может меняться Фото: влияет ли уничтожение российских самолетов на ситуацию на фронте (flickr.com by Dmitry Terekhov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные уничтожили очередной российский самолет Су-34, но у россиян еще достаточно разной авиации. Однако уничтожение самолетов приводит к изменению тактики врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ОСГВ "Хортица" Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, несмотря на потерю самолетов, россияне не перестают полностью использовать свою тактическую авиацию на фронте.

"Они могут изменить тактику, количество авиаударов в день. Могут изменить тип авиации, например, использовать более устаревшую Су-25 или армейскую авиацию. Но, конечно, они не останавливаются на этом и продолжают наносить удары по нашим позициям... Наша задача - сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятны", - сказал он.

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские военные уничтожили более дюжины российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34. Еще один Су-34 украинские военные уничтожили сегодня.

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