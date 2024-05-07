Євлаш про Кримський міст: для знищення потрібно багато ракет, але фахівці знають, куди бити
Для знищення Кримського мосту Україні потрібно випустити велику кількість ракет. Але українські фахівці вже знають місця, куди потрібно завдавати ударів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NV заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Він розповів, що знищення Кримського мосту послабило б ворожі можливості у Криму, оскільки вони не змогли б так активно постачати обладнання різного типу. Також удар по мосту сильно позначився б на іміджі Москви, оскільки цей об'єкт - символ тріумфу РФ.
"Для цього треба багато ракет, бо міст здоровий. Є певні місця на ньому, по яких треба бити, щоб залізницю та дорожнє полотно складно було відновити. Фахівці займаються у цьому напрямку, вони дуже довго аналізували цей міст. Ми бачили вже достатньо ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно. Вони знають, куди бити, але потрібний час і момент", - додав речник Повітряних сил.
За його словами, зараз Кримський міст - один із найзахищеніших об'єктів у світі. Там росіяни розмістили свої бригади ППО, він ретельно охороняється.
При цьому коли є загроза для об'єкта, росіяни роблять задимлення і намагаються його замаскувати.
Кримський міст - ціль ЗСУ
Варто зауважити, що українські захисники вже двічі атакували Кримський міст. Внаслідок цього він отримав значні пошкодження.
На початку квітня видання The Guardian писало про те, що Головне управління розвідки Міноборони України готує новий удар по мосту. Вивести з ладу об'єкт хочуть у першій половині 2024 року.
При цьому радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів наголошував, що Кримський міст точно буде знищено українськими захисниками.
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