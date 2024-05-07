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Евлаш о Крымском мосте: для уничтожения нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить

Вторник 07 мая 2024 20:55
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Евлаш о Крымском мосте: для уничтожения нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить Иллюстративное фото: Украина знает, куда бить по Крымскому мосту (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Для уничтожения Крымского моста Украине нужно выпустить большое количество ракет. Но украинские специалисты уже знают места, куда необходимо наносить удары.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он рассказал, что уничтожение Крымского моста ослабило бы вражеские возможности в Крыму, поскольку они не смогли бы так активно поставлять туда оборудование разного типа. Также удар по мосту сильно отразился бы на имидже Москвы, поскольку этот объект - символ триумфа РФ.

"Для этого надо много ракет, потому что мост здоровый. Есть определенные места на нем, по которым надо бить, чтобы железную дорогу и дорожное полотно сложно было восстановить. Специалисты занимаются в этом направлении, они очень долго анализировали этот мост. Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент", - добавил спикер Воздушных сил.

По его словам, сейчас Крымский мост - один из самых защищенных объектов в мире. Там россияне разместили свои бригады ПВО, он тщательно охраняется.

При этом, когда есть угроза для объекта, россияне делают задымления и пытаются его замаскировать.

Крымский мост - цель ВСУ

Стоит заметить, что украинские защитники уже два раза атаковали Крымский мост. В результате этого он получил значительные повреждения.

В начале апреля издание The Guardian писало о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит новый удар по мосту. Вывести из строя объект хотят в первой половине 2024 года.

При этом советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив подчеркивал, что Крымский мост точно будет уничтожен украинскими защитниками.

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