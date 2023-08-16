ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"єВідновлення". Виплати можна отримати через ще три банки

Новость на русском →
Україна, Середа 16 серпня 2023 16:32
"єВідновлення". Виплати можна отримати через ще три банки Фото: програма "єВідновлення" відтепер поширюється ще на три банки (РБК-Україна Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

Програма "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, "Банку Восток" та "Банку Кліринговий Дім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг "Дія".

До або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку "Дія". Необхідно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку. Після чого "Дія" підтягне її автоматично.

Як скористатися карткою

Подайте заяву про виплату "єВідновлення" за кілька кліків у "Дії" і отримайте кошти від держави. Розраховуйтеся за послуги з ремонту та будівельні товари в магазинах-учасниках програми. Дивіться перелік у своєму регіоні за посиланням.

"Вже 36+ тисяч заяв про єВідновлення українці відправили через "Дію". Понад 7 тисяч заявників отримують кошти на загальну суму понад 580 млн гривень. За ці гроші громадяни відновлюють домівки - купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо", - пояснили в компанії.

Крім нових банків картку "єВідновлення" можна також відкрити в застосунку ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, "Райффайзен Банк", izibank, sportbank та Аккордбанк.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура банки
NEWS
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза