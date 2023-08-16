"єВідновлення". Виплати можна отримати через ще три банки

Програма "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, "Банку Восток" та "Банку Кліринговий Дім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг " Дія ".

До або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку "Дія". Необхідно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку. Після чого "Дія" підтягне її автоматично.

Як скористатися карткою

Подайте заяву про виплату "єВідновлення" за кілька кліків у "Дії" і отримайте кошти від держави. Розраховуйтеся за послуги з ремонту та будівельні товари в магазинах-учасниках програми. Дивіться перелік у своєму регіоні за посиланням.



"Вже 36+ тисяч заяв про єВідновлення українці відправили через "Дію". Понад 7 тисяч заявників отримують кошти на загальну суму понад 580 млн гривень. За ці гроші громадяни відновлюють домівки - купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо", - пояснили в компанії.



Крім нових банків картку "єВідновлення" можна також відкрити в застосунку ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, "Райффайзен Банк", izibank, sportbank та Аккордбанк.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.

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