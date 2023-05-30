"єВідновлення". Кабмін запускає нову компенсацію: на що можна буде витратити

Кабінет міністрів запускає другий етап програми "єВідновлення". Українці, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати від держави кошти на будівництво будинку або придбання іншого житлового приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми обіцяли, що допомога до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто немає чого ремонтувати", - сказав Шмигаль.

Таким чином уряд запускає другий етап програми "єВідновлення". На сьогоднішньому засіданні буде затверджено постанову та формулу, за якою буде виплачуватися відповідна компенсація.

На що можна буде витратити кошти?

На будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

На придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката.

Розмір компенсації буде розраховуватися Комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо.

Передбачено також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Програма "єВідновлення"

Українська влада запустила програму, в рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено або зруйновано внаслідок війни. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку "Дія".

Варто зазначити, що механізм отримання допомоги на ремонт пошкодженого майна в рамках програми "єВідновлення" є прозорим, а сам перелік руйнувань оцифрований відповідно до постанови Кабінету міністрів.

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.