"єВідновлення". Выплаты можно получить через еще три банка

Программа "єВідновлення" помогает украинцам восстанавливать пострадавшие от российской агрессии дома. Теперь карту для выплат можно открыть также в Ощадбанке, "Банке Восток" и "Банке Клиринговый Дом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис государственных услуг " Дія ".

До или просто при заполнении заявления о получении выплаты в приложении "Дія". Необходимо открыть карту онлайн или офлайн в отделении банка. После чего "Дія" подтянет ее автоматически.

Как воспользоваться картой

Подайте заявление о выплате "єВідновлення" в несколько кликов в "Дії" и получите средства от государства. Рассчитывайтесь за услуги по ремонту и строительные товары в магазинах-участниках программы. Смотрите перечень в своем регионе по ссылке.



"Уже 36+ тысяч заявлений о еВідновлення украинцы отправили через "Дію". Более 7 тысяч заявителей получают средства на общую сумму более 580 млн гривен. За эти деньги граждане восстанавливают дома - покупают стройматериалы и ремонтируют кровлю, окна, двери и т.д.", - пояснили в компании.



Кроме новых банков карту "єВідновлення" можно открыть в приложении ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, "Райффайзен Банк", izibank, sportbank и Аккордбанк.

"єВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывала, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

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