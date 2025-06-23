ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕВЭ и ЕПВИ 2025: что нужно знать о правилах, допуске и результатах тестирования

Понедельник 23 июня 2025 11:57
UA EN RU
ЕВЭ и ЕПВИ 2025: что нужно знать о правилах, допуске и результатах тестирования Фото: Поступление в магистратуру и аспирантуру в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 21 июня по 12 июля продолжается основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Аспиранты же будут сдавать ЕВЭ/ЕВИ с 7 по 28 июля.

РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, как лучше подготовиться к тестированию и что стоит знать в день экзамена.

Подготовка ко дню экзамена

Специалисты советуют заранее:

  • отметить дату и время тестирования в своем календаре (информация указана в приглашении-пропуске в кабинете участника);
  • спланировать маршрут до пункта тестирования;
  • подготовить документы и по возможности распечатать приглашение-пропуск.

Для допуска к тесту необходимо иметь:

  • оригинал экзаменационного листа;
  • документ, на основании которого участник зарегистрирован (паспорт или цифровой аналог в "Дії").

Если экзаменационный лист еще не получен - следует обратиться в приемную комиссию. Стоит также проверить его оформление: отсутствие фото или подписи - основание обратиться для исправления.

В приглашении указано:

  • дата, время и место тестирования;
  • начало экзамена - в 10:00 (первая смена) или 15:00 (вторая смена);
  • допуск - за 30 минут до начала и не позднее чем за 5 мин до старта.

Для участников за рубежом время указывается по местному часовому поясу. Опоздание или отсутствие документов - причина для недопуска.

Как проходит тестирование

Экзамен проводится в онлайн-формате. Инструктор перед началом объявит важную информацию.

Нарушение правил тестирования или инструкций может привести к аннулированию результатов. В случае технических сбоев или ухудшения самочувствия - следует немедленно сообщить инструктору.

При необходимости можно подать апелляцию о нарушениях процедуры - до выхода из пункта тестирования.

Во время воздушной тревоги до начала тестирования все должны пройти в укрытие. Если тревога объявлена во время теста - работа будет заблокирована, дальнейшие действия будет координировать старший инструктор.

В случае незавершения теста по уважительной причине - можно подать заявление для участия в дополнительной сессии.

Работа в тестировщике

В УЦОКО подробно объяснили, как нужно работать в тестировщике:

  • ввести логин и пароль (указанные в индивидуальной карточке);
  • проверить личные данные;
  • ознакомиться и согласиться с правилами;
  • нажать "Начать тест" - запустится таймер;
  • каждый ответ нужно сохранять кнопкой "Сохранить ответ";
  • для изменения ответа - выбрать новый вариант и нажать "Сохранить";
  • панель справа покажет статус всех заданий;
  • после завершения - нажать "Завершить работу".

Система покажет несохраненные ответы. Вернуться к тесту после подтверждения завершения невозможно.

Результаты тестирования

После завершения теста система покажет тестовые баллы. Ориентировочно определить свой результат можно по специальным таблицам перевода.

Официальные результаты:

  • ЕВЭ/ЕПВИ - до 18 июля;
  • ЕВЭ/ЕВИ для аспирантов - до 8 августа.

Напомним, в 2025 году все желающие поступить в магистратуру или аспирантуру в Украине обязаны сдавать Единый вступительный экзамен - независимо от специальности или формы обучения. Экзамен состоит из двух блоков: теста на общую учебную компетентность и теста по иностранному языку.

Украинцы, которые временно находятся за рубежом, могут сдать экзамен в определенных иностранных городах. Однако количество мест ограничено, поэтому стоит зарегистрироваться заранее.

Для поступающих в аспирантуру в этом году дополнительно предусмотрено Единое вступительное испытание по методологии научных исследований. Он будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине Вузы
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде