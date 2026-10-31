Эвакуированные жители Олешек пересекли границу Украины на Черниговщине, - Зеленский

Украинцы из временно оккупированных Олешков в Херсонской области успешно эвакуированы и пересекли государственную границу на Черниговщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент, на Херсонском направлении был установлен режим тишины, во время которого саперы разминировали дороги в Олешки.

Благодаря этому удалось доставить гуманитарные грузы и вывезти местных жителей и людей из окружающей общины, которые остро нуждались в эвакуации.

По состоянию на данный момент украинские граждане Олешки пересекли границу Украины на Черниговщине.

Всем эвакуированным будет предоставлена необходимая помощь, а правительственные структуры и областные и местные власти должны обеспечить эффективную адаптацию людей.

Зеленский выразил благодарность американской стороне и первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации миссии.

Также отмечен вклад Сил обороны Украины, гарантировавших условия безопасности, и команду омбудсмана Дмитрия Лубинца.

"Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью гарантировали условия безопасности для гуманитарной операции", - отметил глава государства.

Особую благодарность Зеленский выразил журналистам, общественным и политическим лидерам за привлечение глобального внимания к гуманитарной катастрофе на оккупированной территории.

"Когда есть внимание мира, есть спасение людей", - подчеркнул президент в сообщении, добавляя, что страна нуждается в дальнейших деэскалационных шагах для реального приближения мира.