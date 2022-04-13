"Эвакуируйтесь, пока можем забрать". В Луганской области согласовали гуманитарный коридор: места сбора

Он отметил, что ни один из пяти гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован. Потому что по всем направлениям в Луганской области оккупанты нарушают режим прекращения огня.

Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

По словам Гайдая, ежедневно выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет - напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет -автобусы стоят в местах сборов. Многие рубежи из центральных районов города выехать просто не успели. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать на Россию, в ее северные регионы. Поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно", - призвал Гайдай.

"Внимание, гуманитарный коридор согласован: сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Маршруты изменены с учетом фактора безопасности. Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена", - отметил Гайдай.

Где будет эвакуация

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

Кв. 40 лет Победы, возле дома 15.

Приволье:

центральная площадь.

Северодонецк:

городской Дворец Культуры, пр. Химиков, 28.

Рубежное:

Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное:

Дом культуры Украина. Гагарина 13а.

Попасная:

ул. Первомайская, 42.

Нижнее:

Парковая, 13.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.