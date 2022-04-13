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Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции

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Украина, Среда 13 апреля 2022 08:44
Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции Фото: поезда задерживают из-за обстрела станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонении от графика по 18 маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В транспортной компании уточнили, что враг атаковал участок Шепетовка-Бердичев. Сейчас продвижение по этому участку возобновили.

Перечень задерживаемых поездов:

  • №95 Киев-Рахов +6,5
  • №149 Киев-Ивано-Франковск +4
  • №91 Киев-Львов +1.39
  • №29 Киев-Ужгород +3
  • №7 Киев-Черновцы +5.30
  • №30 Ужгород-Киев +4.30
  • №96 Рахов-Киев +5
  • №44 Ивано-Франковск-Киев +5
  • №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
  • №142 Львов-Лозовая +2.5
  • №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
  • №98 Ковель-Киев +3
  • №18 Ужгород-Харьков + 6
  • №97 Киев-Ковель + 7,36
  • №77 Одесса-Ковель +5,5
  • №232 Львов-Днепр + 7,41
  • №14 Солотвино-Киев +1,04
  • №716 Перемышль-Киев +1,11

Напомним, в ночь на 13 апреля российские военные обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины.

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