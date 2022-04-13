Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции
Фото: поезда задерживают из-за обстрела станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонении от графика по 18 маршрутам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В транспортной компании уточнили, что враг атаковал участок Шепетовка-Бердичев. Сейчас продвижение по этому участку возобновили.
Перечень задерживаемых поездов:
- №95 Киев-Рахов +6,5
- №149 Киев-Ивано-Франковск +4
- №91 Киев-Львов +1.39
- №29 Киев-Ужгород +3
- №7 Киев-Черновцы +5.30
- №30 Ужгород-Киев +4.30
- №96 Рахов-Киев +5
- №44 Ивано-Франковск-Киев +5
- №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
- №142 Львов-Лозовая +2.5
- №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
- №98 Ковель-Киев +3
- №18 Ужгород-Харьков + 6
- №97 Киев-Ковель + 7,36
- №77 Одесса-Ковель +5,5
- №232 Львов-Днепр + 7,41
- №14 Солотвино-Киев +1,04
- №716 Перемышль-Киев +1,11
Напомним, в ночь на 13 апреля российские военные обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины.
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