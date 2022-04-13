RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Евакуюйтесь, поки можемо забрати". У Луганській області погодили гуманітарний коридор: місця збору

Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Для евакуації жителів Луганської області сьогодні запланований гуманітарний коридор. Мешканців з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька просять не зволікати та скористатися ними за можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.

Він зазначив, що жодного з п’яти гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками в Луганській області окупанти порушують режим припинення вогню.

Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

За словами Гайдая, щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає - напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема - автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо", - закликав Гайдай.

"Увага, гуманітарний коридор погоджено: сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки. Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - зазначив Гайдай.

Де буде евакуація

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

  • центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
  • КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15.

Привілля:

  • центральна площа.

Сєвєродонецьк:

  • міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне:

  • Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

  • Будинок культури Україна. Гагаріна 13а.

Попасна:

  • вул. Первомайська, 42.

Нижнє:

  • Паркова, 13.

Також в Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.

Нагадаємо, УЗ назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськевакуаціяВійна Росії проти України