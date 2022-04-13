"Евакуюйтесь, поки можемо забрати". У Луганській області погодили гуманітарний коридор: місця збору

Для евакуації жителів Луганської області сьогодні запланований гуманітарний коридор. Мешканців з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька просять не зволікати та скористатися ними за можливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.
Він зазначив, що жодного з п’яти гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками в Луганській області окупанти порушують режим припинення вогню.
Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.
За словами Гайдая, щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.
"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає - напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема - автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо", - закликав Гайдай.
"Увага, гуманітарний коридор погоджено: сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки. Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - зазначив Гайдай.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Лисичанськ:
Привілля:
Сєвєродонецьк:
Рубіжне:
Гірське:
Попасна:
Нижнє:
Також в Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.
Нагадаємо, УЗ назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.
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