Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины"
В Украине в среду, 13 апреля, не согласовано ни одного гуманитарного коридора. Российская сторона нарушает договоренности и блокирует эвакуационный транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Она отметила, что оккупанты заблокировали колонну автобусов в Запорожской области. Кроме того, вражеские силы постоянно обстреливают Луганскую область, тем самым нарушая договоренности о режиме прекращения огня.
"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня", - добавила Верещук.
Напомним, сегодня состоится эвакуация поездами. Укрзализныця опубликовала график на 13 апреля.
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