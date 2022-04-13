Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины"

В Украине в среду, 13 апреля, не согласовано ни одного гуманитарного коридора. Российская сторона нарушает договоренности и блокирует эвакуационный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук .

Она отметила, что оккупанты заблокировали колонну автобусов в Запорожской области. Кроме того, вражеские силы постоянно обстреливают Луганскую область, тем самым нарушая договоренности о режиме прекращения огня.

"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня", - добавила Верещук.