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Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины"

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Украина, Среда 13 апреля 2022 09:07
Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины" Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в среду, 13 апреля, не согласовано ни одного гуманитарного коридора. Российская сторона нарушает договоренности и блокирует эвакуационный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Она отметила, что оккупанты заблокировали колонну автобусов в Запорожской области. Кроме того, вражеские силы постоянно обстреливают Луганскую область, тем самым нарушая договоренности о режиме прекращения огня.

"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня", - добавила Верещук.

Напомним, сегодня состоится эвакуация поездами. Укрзализныця опубликовала график на 13 апреля.

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