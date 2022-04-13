"Эвакуируйтесь, пока можем забрать". В Луганской области согласовали гуманитарный коридор: места сбора
Для эвакуации жителей Луганской области сегодня запланирован гуманитарный коридор. Жителей из Горской громады, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка просят не медлить и воспользоваться ими по возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.
Он отметил, что ни один из пяти гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован. Потому что по всем направлениям в Луганской области оккупанты нарушают режим прекращения огня.
Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.
По словам Гайдая, ежедневно выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города.
"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет - напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет -автобусы стоят в местах сборов. Многие рубежи из центральных районов города выехать просто не успели. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать на Россию, в ее северные регионы. Поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно", - призвал Гайдай.
"Внимание, гуманитарный коридор согласован: сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Маршруты изменены с учетом фактора безопасности. Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена", - отметил Гайдай.
Где будет эвакуация
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
- центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Кв. 40 лет Победы, возле дома 15.
Приволье:
- центральная площадь.
Северодонецк:
- городской Дворец Культуры, пр. Химиков, 28.
Рубежное:
- Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
Горное:
- Дом культуры Украина. Гагарина 13а.
Попасная:
- ул. Первомайская, 42.
Нижнее:
- Парковая, 13.
Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.
Напомним, УЗ назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8: 30 известно об отклонении от графика по 18 маршрутам.
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