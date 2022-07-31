Верещук рассказала, как будет проходить эвакуация из Донецкой области
На уровне государства создан эвакуационный штаб и из Донецкой области должны выехать более 50 тыс детей и более 200 тыс взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.
"Тем, кто будет эвакуироваться, там звонить в администрации, или писать онлайн в чат-ботах. Все фиксируется в ОВА и к таким людям приедут, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации. Это может быть автобус или поезд. Потом их привезут, например, сюда (ред. в Кременчуг, Полтавской области)", - рассказала Верещук.
Она добавила, что по дороге переселенцам сделают все, чтобы они получили справку ВПО.
"На вокзале их встретят и дадут первую помощь и финпомощь. Укрпочта уже это знает, как делать. Мы все ошибки прошлых волн эвакуаций учли", - сказала минист.
Она сообщила, что есть люди, которые отказываются уезжать.
"Понимаем, что кто-то не хочет эвакуироваться. Тогда там есть определенный формат отказа. Там персональная ответственность. Но еще раз говорю, газа, отопления не будет, света не будет", - подчеркнула Веращук.
Итак, те лица, которые приняли решение эвакуироваться, должны обратиться к ВЦА, оставить свои данные и потом там помогут выехать, а на месте переселения все организует власти области, куда людей привезут.
Напомним, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.
Также президент Украины объявил об эвакуации из прифронтовой зоны в Донецкой области.