Верещук рассказала, как будет проходить эвакуация из Донецкой области

На уровне государства создан эвакуационный штаб и из Донецкой области должны выехать более 50 тыс детей и более 200 тыс взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

"Тем, кто будет эвакуироваться, там звонить в администрации, или писать онлайн в чат-ботах. Все фиксируется в ОВА и к таким людям приедут, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации. Это может быть автобус или поезд. Потом их привезут, например, сюда (ред. в Кременчуг, Полтавской области)", - рассказала Верещук.

Она добавила, что по дороге переселенцам сделают все, чтобы они получили справку ВПО.

"На вокзале их встретят и дадут первую помощь и финпомощь. Укрпочта уже это знает, как делать. Мы все ошибки прошлых волн эвакуаций учли", - сказала минист.

Она сообщила, что есть люди, которые отказываются уезжать.

"Понимаем, что кто-то не хочет эвакуироваться. Тогда там есть определенный формат отказа. Там персональная ответственность. Но еще раз говорю, газа, отопления не будет, света не будет", - подчеркнула Веращук.

Итак, те лица, которые приняли решение эвакуироваться, должны обратиться к ВЦА, оставить свои данные и потом там помогут выехать, а на месте переселения все организует власти области, куда людей привезут.