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Эвакуированные в Украину граждане Афганистана попросили о статусе беженца

Автор: Дмитрий Левицкий

Большинство эвакуированных в Украину из Кабула людей были гражданами Афганистана. Часть из них попросила Украину предоставить им статус беженца.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Сегодня ночью рейсом из Кабула прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Это граждане Украины, ряда других стран, но подавляющее большинство - это граждане Афганистана", - рассказал он.

Демченко отметил, что 9 граждан Афганистана, которых эвакуировали из Кабула, написали заявление на получение статуса беженца. Еще часть афганцев улетела из аэропорта "Борисполь" в другие страны.

"Другие граждане Афганистана, которые не имели возможности улететь в другие страны, но нуждались в убежище в Украине, они переданы вместе с теми, кто написал заявление о статусе беженца, представителям Миграционной службы", - добавил представитель ГПСУ.

Напомним, Украина помогла эвакуировать из Афганистана граждан пяти стран.

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АфганистанУкраинаБеженцыКабулГосударственная пограничная служба