Евакуйовані в Україну громадяни Афганістану попросили про статус біженця

Більшість евакуйованих в Україну з Кабулу людей були громадянами Афганістану. Частина з них попросила Україну надати їм статус біженця.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні вночі рейсом з Кабулу прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Це громадяни України, низки інших країн, але переважна більшість - це громадяни Афганістану", - розповів він.

Демченко зазначив, що 9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця. Ще частина афганців відлетіла з аеропорту "Бориспіль" в інші країни.

"Інші громадяни Афганістану, які не мали можливості відлетіти в інші країни, але потребували притулку в Україні, вони передані разом з тими, хто написав заяву про статус біженця, представникам Міграційної служби", - додав представник ДПСУ.