RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Евакуйовані в Україну громадяни Афганістану попросили про статус біженця

Автор: Дмитро Левицький

Більшість евакуйованих в Україну з Кабулу людей були громадянами Афганістану. Частина з них попросила Україну надати їм статус біженця.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні вночі рейсом з Кабулу прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Це громадяни України, низки інших країн, але переважна більшість - це громадяни Афганістану", - розповів він.

Демченко зазначив, що 9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця. Ще частина афганців відлетіла з аеропорту "Бориспіль" в інші країни.

"Інші громадяни Афганістану, які не мали можливості відлетіти в інші країни, але потребували притулку в Україні, вони передані разом з тими, хто написав заяву про статус біженця, представникам Міграційної служби", - додав представник ДПСУ.

Нагадаємо, Україна допомогла евакуювати з Афганістану громадян п'яти країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанУкраїнаБіженціКабулГосударственная пограничная служба