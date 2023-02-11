Евакуація зі звільнених територій України: куди дзвонити

"Триває евакуація з небезпечних територій Херсонської, Харківської, Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Херсонська область

Повідомити про бажання евакуюватися необхідно за телефоном гарячої лінії ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також громадяни можуть звертатися до волонтерської організації Help people за телефоном: (093) 696-97-88.

Харківська область

З питань евакуації слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to leave: (093) 177-64-58.

Запорізька область

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутися на гарячу лінію Запорізької ОВА за телефоном: 0 800 503 508.

Як повідомлялось, в останні дні російська армія збільшила обстріл міст Донецької області, які знаходяться у відносному тилу. РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

Зокрема, мешканців Слов'янська вже попередили: у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до міста – місцевим жителям доведеться евакуюватися.