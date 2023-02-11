Эвакуация с освобожденных территорий Украины: куда звонить

"Продолжается эвакуация с опасных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Херсонская область

Сообщить о желании эвакуироваться необходимо по телефону горячей линии ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или же в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Также граждане могут обращаться в волонтерскую организацию Help people по телефону: (093) 696-97-88.

Харьковская область

По эвакуации следует звонить на номер горячей линии волонтерской организации Helping to leave: (093) 177-64-58.

Запорожская область

Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию Запорожской ОВА по телефону: 0800503508.

Как сообщалось, в последние дни российская армия увеличила обстрелы городов Донецкой области, которые находятся в относительном тылу. РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

В частности, жителей Славянска уже предупредили: в случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к городу - местным жителям придется эвакуироваться.