Эвакуация жителей из Энергодара состоится завтра, - мэр
Завтра, 29 марта, состоится эвакуация местных жителей из города Энергодар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.
"Только что Энергодару был официально подтвержден зеленый коридор для легковых авто на утро 29 марта по маршруту Энергодар - Днепрорудное - Скельки - Васильевка - Запорожье", - написал мэр.
Сообщается, что начало формирования колонны состоится в 06:30 на улице Курчатова (напротив здания городского совета и "красного" жилого дома)
Также отправление колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей состоится в 08:00.
Ранее мы сообщали, что в Энергодаре оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию.
Также мы писали, что в Энергодаре большинство депутатов уходят с должности.
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