Эвакуация жителей из Энергодара состоится завтра, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

"Только что Энергодару был официально подтвержден зеленый коридор для легковых авто на утро 29 марта по маршруту Энергодар - Днепрорудное - Скельки - Васильевка - Запорожье", - написал мэр.

Сообщается, что начало формирования колонны состоится в 06:30 на улице Курчатова (напротив здания городского совета и "красного" жилого дома)

Также отправление колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей состоится в 08:00.